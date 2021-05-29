شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير أفشة وهانى من مواجهة الأهلى مع إنبى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائى النادى الأهلى، محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق، ومحمد هانى الظهير الأيسر، للأشعة فور وصول البعثة للقاهرة قادمة من الدوحة عقب التتويج بكأس السوبر الإفريقى، وذلك لتحديد موقفهم من المشاركة فى مواجهة انبى بدور الستة عشر لكأس مصر المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى عقب تعرضهم للإصابة فى مباراة نهضة بركان المغربى.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، طبيعة إصابة محمد مجدى أفشة لاعب الفريق، موضحا أنها عبارة عن التواء بسيط فى الجزء الداخلى من الكاحل، موضحا أنها إصابة بسيطة والأجزاء العظمية سليمة وقد يكون هناك جزع بسيط فى الرباط الداخلى وسنطمئن من خلال الأشعة التى سيجريها اللاعب.

وقال طبيب الأهلى إن محمد هانى شعر بألم شديد ومفاجئ فى العضلة الأمامية وأجرينا الإسعافات الأولية له بوضع ثلج على العضلة وربط موضع الإصابة، لحين إجراء الأشعة وتحديد حجم الإصابة التى لحقت به، موضحا أن محمد هانى حصل على الأدوية اللازمة وسيجرى أشعة سونار للإطمئنان على حالته.

وكان الأهلى حقق فوزا هاما على نهضة بركان بهدفين نظفين وعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.