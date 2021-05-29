شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلاح يطير إلى معسكر روسيا 26 يونيو استعدادا لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثتا سلاح الشيش وسلاح السيف إلى روسيا يوم 26 يونيو المقبل للدخول فى معسكرا مغلقا استعدادا لأولمبياد طوكيو.

فيما تغادر بعثة سلاح سيف المبارزة يوم 27 من نفس الشهر القادم، ويدخل المنتخب فى معسكر مغلق يستمر لمدة 3 أسابيع بدءا من 1 يونيو المقبل بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

ويضم معسكر السلاح الثلاث فرق التى تأهلت على صعيد الأسلحة المختلفة، حيث تشارك مصر لأول مرة بدورة أولمبية بأكبر بعثة سلاح فى التاريخ.

أكد عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح مسبقا، أن مصر تأهلت على صعيد 3 فرق كل فريق يضم 4 لاعبين والفرق هى سلاح الشيش رجال وسيدات وسلاح السيف رجال.

وتأهل على الصعيد الفردى مباشرة اللاعب محمد السيد فى سيف المبارزة الذى تأهل مباشرة عن طريق حصد ذهبية بطولة أفريقيا التى أقيمت فى مصر، واللاعبة ندى حافظ فى سلاح السيف عن طريق التصنيف الأفريقى.

ويعول اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى على عدد من اللاعبين آمال كبيرة فى حصد ميدالية بالأولمبياد المقبلة.