شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يحيى ذكرى رحيل والده :"عمرك ماغبت عن بالى ومش هنساك حتى نتقابل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا ناصر ماهر نجم الأهلى، الذكرى الثانية لرحيل والده عبر حسابه على تويتر، وكتب ناصر ماهر:"عمري ما في يوم غيبت عن بالي وعمري ما هنساك حتي نتقابل، رحمة الله عليك ابويا وحبيبي الذكري الثانيه لوفاة اغلي انسان في حياتي رحمة الله عليك ".

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22، بعد نجاحه فى التتويج بلقب السوبر الإفريقي، إثر تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.

وتمكن الأهلى من حصد لقب السوبر للمرة السابعة فى تاريخه، معززًا رقمه القياسى فى مرات التتويج باللقب وبفارق 3 ألقاب عن الزمالك صاحب المركز الثانى.

ليرفع الأهلي رصيده من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا قاريًّا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، ولا يسبقه سوى ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ليقطع الأهلي خطوة كبيرة في رحلة استعادة لقبه السابق كأكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات القارية، الذي انتزعه في وقت سابق من فريق إيه سي ميلان الإيطالى برصيد 20 لقبًا قاريًّا، قبل أن ينجح ريال مدريد في انتزاع اللقب قبل بضع سنوات.

وكان الأهلى قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر الماضي، معززًا رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج باللقب برصيد 9 ألقاب، قبل أن يتمكن من تحقيق لقب السوبر مساء اليوم بعد غياب 7 سنوات، لينجح في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وبخلاف بطولتي دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، ولقب وحيد لبطولة كأس الأفرو آسيوي.