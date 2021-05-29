شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ردا على رسالة جمهور الأهلى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى: سننجح معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعدما رفعت لافتة لدعمه خلال مواجهة السوبر الأفريقي مساء أمس الجمعة، في مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري بالدوحة، والتي شهدت انتصار الفريق الأحمر على حساب منافسه نهضة بركان المغربي، بهدفين دون مقابل، ليحقق النادي الأهلي اللقب السابع في تاريخه بهذه المسابقة.

وكتب موسيماني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نعم، نحن نؤمن أننا سننجح معًا وأن لدينا احترامًا متبادلًا لبعضنا البعض".

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الافريقى بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية بعدما خاض 44 مع الأهلى حقق الفوز فى 31 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.

ويملك موسيمانى فى جعبته لقب سوبر أفريقى قبل مواجهة نهضة بركان، حيث نجح المدرب الجنوب أفريقى فى 18 فبراير عام 2017 فى قيادة ماميلودي صنداونز لرفع بطولة كأس السوبر الأفريقي، وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي 1-صفر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وكان صن داونز قد حقق حينها لقب دوري أبطال القارة للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك 3-صفر ذهابا وصفر-1 إيابًا.