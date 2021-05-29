"بدون هزيمة".. كيف وصل مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي السبت في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة، حقق مانشستر سيتي 11 انتصارا مقابل تعادل واحد فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية، وسجل لاعبوه 25 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات، وكانت نتائج الفريق كالآتي :

دور المجموعات (المجموعة الثالثة):

مانشستر سيتي × بورتو البرتغالي 3 / 1

مارسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي صفر / 3

مانشستر سيتي × أولمبياكوس اليوناني 3 / صفر

أولمبياكوس × مانشستر سيتي صفر / 1

بورتو × مانشستر سيتي صفر / صفر

مانشستر سيتي × مارسيليا 3 / صفر

دور الستة عشر:

بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني × مانشستر سيتي صفر / 2

مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادجباخ 2 / صفر

دور الثمانية:

مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند الألماني 2 / 1

بوروسيا دورتموند × مانشستر سيتي 1 / 2

المربع الذهبي:

باريس سان جيرمان الفرنسي × مانشستر سيتي 1 / 2

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان 2 / صفر

النهائي:

مانشستر سيتي × تشيلسي.