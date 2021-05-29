بالنتائج.. كيف وصل تشيلسي لنهائي أبطال أوروبا؟.. "هزيمة وحيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يلتقي مانشستر سيتي فريق تشيلسي السبت في نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وذلك على استاد "إل دراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية.

وخلال مسيرته بالبطولة، حقق تشيلسي ثمانية انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط في المباريات الـ12 التي خاضها بطريقه إلى المباراة النهائية ، وسجل لاعبوه 22 هدفا فيما اهتزت شباك الفريق أربع مرات فقط، وكانت نتائج الفريق كالآتي:

دور المجموعات (المجموعة الخامسة):

تشيلسي × أشبيلية الإسباني صفر / صفر

كراسنودار الروسي × تشيلسي صفر / 4

تشيلسي × رين الفرنسي 3 / صفر

رين × تشيلسي 1 / 2

أشبيلية × تشيلسي صفر / 4

تشيلسي × كراسنودار 1 / 1

دور الستة عشر:

أتلتيكو مدريد الإسباني × تشيلسي صفر / 1

تشيلسي × أتلتيكو مدريد 2 / صفر

دور الثمانية:

بورتو البرتغالي × تشيلسي صفر / 2

تشيلسي × بورتو صفر / 1

المربع الذهبي:

ريال مدريد الإسباني × تشيلسي 1 / 1

تشيلسي × ريال مدريد 2 / صفر

النهائي:

مانشستر سيتي × تشيلسي الإنجليزي.