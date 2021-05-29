تعرف معلق المباراة وتفاصيل بث نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره الإنجليزي تشيلسي، عند التاسعة من مساء اليوم السبت في نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

الخليج 365 يستعرض في السطور التالية كيف تتابع مباراة مانشستر سيتي والقنوات الناقلة والمعلق لها:

وتبدأ خريطة قنوات بي إن سبورت لتغطية المباراة عند السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بفقرة باسم "نجوم نهائي الأبطال"، يليها في السابعة فقرة "بين أزرقين" ثم فقرة ثالثة بعنوان "العد التنازلي" عند السابعة والنصف قبل أن يبدأ الإستديو التحليلي عند الثامنة.

وتُنقل المباراة التي سيُعلق على أحداثها عصام الشوالي، على 4 قنوات وهي: بي إن سبورتس ١ بريميوم، ١ الإنجليزية، ١ الفرنسية و١ 4k.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حصد بطاقة التأهل لنهائي البطولة بالفوز على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بينما صعد تشليسي إلى الدور ذاته عقب الفوز أمام نظيره ريال مدريد الإسباني.