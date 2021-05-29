التشكيل المتوقع المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، في التاسعة من مساء اليوم السبت، إلى ملعب "دا لوز" بلشبونة في البرتغال، حيث تقام المباراة النهائي لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز بمجموع 4-1 في لقائي الذهاب والإياب على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

بينما تأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعدما أقصى ريال مدريد الإسباني، بإجمالي نتيجة 3-1 في لقائي الذهاب والإياب.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي النهائي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة النهائية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.