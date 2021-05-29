شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة جوجو التركي يضع الاهلي في ورطة الـ"مليون يورو " بسبب اليو بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فريق أنقرة جوجو التركى نظيره النادى الأهلي في ورطة بالغة الصعوبة، بعدما قررت إدارة النادى التركى عدم تمديد تعاقدها مع السنغالى أليو بادجى، مهاجم المارد الأحمر المعار للفريق التركى، نظرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادى عقب هبوطه للقسم الثانى بشكل رسمي، وعدم قدرته على تسديد مبلغ مليون يورو وهى قيمة الشرط الموجود في عقد اللاعب، لضمان تحويل الإعارة لبيع نهائى.

وتسعى لجنة التعاقدات في الأهلي لتسويق المهاجم السنغالى والبحث له عرض جديد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي مقابل مليون يورو، خاصة أن المارد الأحمر تعاقد معه مقابل 2 مليون يورو.

ورفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عودة بادجي، بعد نهاية إعارته؛ بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب الهجومية، مؤكدا أنه غير مُفيد للمارد الأحمر في ظل طريقة اللعب التي ينتهجها مع الاهلى، والتي تحتاج لمهاجمين مختلفين عن أليو بادجي، وهو ما كان سببًا في رحيل المهاجم السغالى عن الاهلى

وكان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي، صاحب الـ23 عاما، وشارك في 25 مباراة رفقة الأهلي، سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 أخرى قبل أن توافق إدارة المارد الأحمر على إعارة اللاعب السنغالى إلى أنقرة جوجو التركي لنهاية الموسم الجارى مقابل 250 ألف يورو، ونجح بادجى في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 12 مباراة في النصف الثاني من الدوري التركي الممتاز.