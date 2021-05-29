شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى يعود للقاهرة ظهر اليوم لتلقى العزاء فى والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، الجهاز الإداري بالأهلى بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة، والمتواجد مع البعثة في قطر، إلى القاهرة، لحضور عزاء والدته التي وافتها المنية أمس.

وحصل الأهلي على موافقة اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لخروج سامي قمصان من الفقاعة الطبية قبل الموعد المحدد للبعثة، وتم حجز تذكرة الطيران الخاص بعودته، ويتوجه في السادسة صباح اليوم من فندق الإقامة إلى مطار الدوحة، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في التاسعة إلا الربع صباحا.



وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة عصر اليوم بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقى والتتويج باللقب للمرة السابعة فى تاريخ النادى.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقى للمرة السابعة فى تاريخه ولأول مرة بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج فى 2014.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى العاصمة القطرية «الدوحة» فى الحادية عشرة صباح اليوم السبت، في طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المهمة الثانية للفريق، في منافساته القارية، والتي بدأت بخوض مباراة الإياب فى الدور الربع النهائي لدورى أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقى، والتأهل لنصف نهائي البطولة، ثم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.