شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. طلائع الجيش يستدرج سيراميكا على جهاز الرياضة بالجولة 25 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره سيراميكا في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين.

يدخل الطلائع مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا بهدفين دون رد من إنبى في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

وطالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بتوخى الحذر من منافس الليلة، مؤكدا أن نتائجه في جدول الدوري في أول مواسمه بالدوري الممتاز تكشف عن خصم عنيد، مشددا على ضرورة التركيز لضمان الخروج بالنقاط الثلاث لمواصلة الهروب من مراكز القاع.

في المقابل طالب ضياء السيد، المدير الفني لسيراميكا، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الأخيرة، مؤكدًا أنه لن يقبل أي تهاون أو تقصير من أي لاعب لصعوبة المرحلة المقبلة ورغبة الفريق في إنهاء المسابقة في مركز مميز.