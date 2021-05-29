شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى وبن شرقى ينضمان لمنتخبى تونس والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم، السبت، الثنائى الدولى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، القاهرة، فى طريق عودتهم إلى بلادهم للانضمام للمنتخب التونسى والمغربى، خلال فترة التوقف الدولى المقبلة.

ووافق الجهاز الفنى للزمالك على سفر الثنائى ساسى وبن شرقى بعد تأكد غيابهما عن مباراة الجونة فى بطولة الدورى بسبب الإيقاف، على أن يغادر التونسى سيف الدين الجزيرى القاهرة يوم 1 يونيو المقبل تمهيدا لانضمامه لمعسكر منتخب تونس، وذلك عقب خوض اللاعب لمواجهة الجونة المقرر لها غدًا الأحد فى الدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة المقبلة، وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدى "الونش" – محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافى - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدى علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.