شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اقترابه من الهبوط.. وادي دجلة عقدة الأندية الكبيرة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل فريق وادي دجلة عقدة للأندية الكبيرة في الدوري المصري هذا الموسم، رغم موقفه المعقد في المسابقة، واقترابه من الهبوط بعدما احتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة فقط، بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

وحرم الفريق الدجلاوي الأندية الكبرى في الدوري من عدد كبير من النقاط، رغم أنه لم يفز على أيا منها، لكنه أيضا لم يخسر، ليحرم تلك الفرق من نقطتين في كل مواجهة.

تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى، عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء، وفي الشوط الثاني عاد دجلة للتقدم من جديد بهدف أحمد سعيد من ضربة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يتصدى محمد عبد المنصف لضربة جزاء المصري التي سددها عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 83، قبل أن يعود أحمد شديد قناوي ويعيد المصري للتعادل مرة أخرى بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل.

وجاءت أبرز نتائج دجلة أمام الفرق الكبيرة التي تنافس على المربع الذهبي، أو الأندية الجماهيرية هذا الموسم كالتالي:

تعادل مع الأهلى 0/0

تعادل مع بيراميدز 1/1

تعادل مع الزمالك 0/0

تعادل مع الإسماعيلى 0/0

تعادل مع المصري 2/2