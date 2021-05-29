شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود مروان محسن أمام المقاولون بعد تعافيه من خشونة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية مروان محسن، مهاجم الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودة المارد الأحمر من قطر، بعد تعافيه من الإصابة بخشونة في الركبة، والتي أبعدته عن مرافقة الأهلي في رحلة جنوب أفريقيا وكذلك قطر.

وأنهى مروان محسن برنامجه التأهيلى في القاهرة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ليصبح جاهزًا لدعم خط هجوم المارد الأحمر في مباريات الدوري المقبلة، بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها 14 يونيو المقبل بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة.

ويسود اتجاه داخل اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون العرب والمقرر لها يوم 14 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك مشاورات حول مصير هذه المباراة، خاصة أنه ينطبق عليها نفس سبب تأجيل مباراتي الأهلي مع البنك الأهلي وأسوان وهو وجود أكثر من لاعبين اثنين في الأهلي تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، ومن ثم فإنه لا يمكن للفريق لعب مباريات خلال التوقف الدولى، فضلا عن ارتباط الأهلى بالسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التونسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 18 يونيو.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تحريك مواعيد مباراتين للأهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقة الدوري، على أن تقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يُعلَن فيما بعد، على أن يُكتفَى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر، يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لإنهاء المسابقة قبل تجمع المنتخب الوطني في نهاية أغسطس المقبل، مع مراعاة ظروف الفريقين لاستمرار ارتباطهما ببطولتي الأندية الأفريقية اللتين تأهلا لدوريها قبل النهائي، وجاء التعديل على النحو التالي:

⁃ تأجيل مباراة الأهلي مع البنك الأهلي المقرر إقامتها ضمن الجولة 25 في الأول من يونيو باستاد السلام.

⁃ تأجيل مباراة أسوان مع الأهلي ضمن الجولة 17 المقرر إقامتها بأسوان في 7 يونيو المقبل.

⁃ تأجيل مباراة المقاولون مع بيراميدز المحدد لها الخميس 27 مايو ضمن الجولة 24.

⁃ تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي المحدد لها 6 يونيو المقبل ضمن الجولة 23.