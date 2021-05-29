شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُجهز أحمد عيد ببرنامج خاص لقيادة الجبهة اليمنى أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجا خاصا لأحمد عيد الظهير الأيمن للفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة أساسيًا فى مواجهة الجونة، المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتمد كارتيرون على خدمات أحمد عيد فى مواجهة الجونة، حيث تم استدعاء اللاعب للانضمام للمعسكر بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر وتأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي عن مباراة الجونة المقبلة للإيقاف.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي التى أقيمت أول أمس، الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ونجح الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز بهدف دون رد ليحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة ومواجهة مصر المقاصة.

ويفقد الزمالك كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام "إصابة".

قرر الجهاز الطبي للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، خضوع الثنائى حازم إمام ومران حمدى لفحوصات طبية أمس الجمعة، فى معسكر الفريق بالجونة.