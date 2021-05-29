شكرا لقرائتكم خبر عن روقا ينتظر فرصة العودة لتشكيل الزمالك في مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد أشرف روقا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى لفريقه، فى المواجهة المقبلة أمام الجونة، المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويأمل "روقا" فى الحصول على فرصة الظهور فى التشكيل الأساسى للزمالك، بعد فترة غياب طويلة، خاصة فى ظل غياب الثنائى طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى عن اللقاء بسبب الإيقاف.

واعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على محمود عبد العزيز فى مواجهة الإسماعيلى بكأس مصر، حيث تواجد "زيزو" فى التشكيل الأساسى؛ لتعويض طارق حامد، الذى غاب بسبب الإيقاف لمباراتين؛ بسبب حصوله على البطاقة الحمراء.

الجهاز الفنى يسعى لتجهيز أكثر من بديل للاعبين الغائبين خاصة في الجبهة اليمنى التى تعاني من نقص؛ بسبب إيقاف المثلوثي وإصابة حازم إمام التى قد تحتاج فترة للعلاج، وهو ما سيتحدد مساء اليوم، وتأكد غيابه عن لقاء الجونة القادم، بالإضافة إلى أن وسط الملعب يعاني أيضا من غياب طارق حامد وساسي، وهو ما يعني أن هناك ثنائيا جديدا سيتم الدفع بهما في الوسط، وسيكون محمود عبد العزيز زيزو ومحمد أشرف روقا متواجدين على الأرجح؛ لاستغلال خبرتهما رغم غيابهم لفترات عن المباريات.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الجونة كلا من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - أحمد فتوح، خط الوسط: محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدي علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا"، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.