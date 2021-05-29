شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بين مانشستر سيتي وتشيلسي، عن مواجهة كبيرة في مقعد المدربين بين بيب جوارديولا وتوماس توخيل، فضلا عن 4 مواجهات على أرضية الملعب في الدفاع والوسط والهجوم.

يشهد نهائي دوري أبطال أوروبا السبت بين مانشستر سيتي وتشيلسي، عن مواجهة كبيرة في مقعد المدربين بين بيب جوارديولا وتوماس توخيل، فضلا عن 4 مواجهات على أرضية الملعب في الدفاع والوسط والهجوم، على أن ينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر.

تمتلك شبكة بين سبورتس القطرية حقوق البث للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021 الذي سيقام بين تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة إنجليزية على أن يذاع اللقاء على قناتي

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حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لابورت، روبن دياس، ناثان آكي.

خط الوسط: ميندي، رودري، كانسيلو، سترلينج، أجويرو، فيران توريس.

خط الهجوم: جابيريل جيسوس.

مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

ووكر، جوندوجان، زينشينكو، ستفين، سليفا، فرناندينيو، رياض محرز، فيل فودين، إريك جارسيا.

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، كريستنسن، روديجر.

خط الوسط: كانتي، ماركوس ألونسو، جيميس، زياش، بيلي جيلمور.

خط الهجوم: بوليسيتش، تيمو فيرنر.

مقاعد بدلاء تشيلسي

كيبا، جورجينيو، إبراهام، زوما، جيرو، أودوي، هافرتز، بالميري، ليفرامينتو.

وكان مانشستر سيتي قد تخطى عقبة باريس سان جيرمان في نصف النهائي، بينما أطاح تشيلسي بريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة. ويخوض مانشستر سيتي، أول نهائي له في دوري الأبطال أوروبا، بينما يظهر تشيلسي للمرة الثالثة في نهائي البطولة الأعرق بالقارة العجوز، ويطمح لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

- سيزار أزبيليكويتا وروبن دياز

هما قائدا الدفاع بأسلوبين ومسيرتين مختلفتين تماما، حيث حظي أزبيليكويتا بشرف الاستدعاء مع المنتخب الإسباني لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية والذي انضم إلى تشيلسي منذ 9 أعوام.

ويخوض سيزار أزبيليكويتا النهائي بعد حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز" في ميونخ بهدف تعزيز هذا المجد، لكنه عادة ما كان يستبعد من خوض النهائي.

ويعد أزبيليكويتا بطل الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عدة مرات والدوري الأوروبي، وكانت مباريات نصف النهائي أقصى مرحلة يخوضها، دائما ما كان يلعب أساسيا في تشيلسي وعانى من عدم ثقة المدرب فرانك لامبارد في بداية الموسم.

ويمكن لسيزار أزبيليكويتا صاحب 31 عامًا، اللعب كقلب دفاع، وكذلك في مركز الظهير الأيمن في حال تبني المدرب الألماني خطة دفاعية.

بينما يعد دياز أكبر صفقة في العام في إنجلترا، وتمكن من جعل مانشستر سيتي الفريق الأقل عددا في الأهداف التي سجلت في شباكه، ولذا اعترف به كأفضل لاعب كرة قدم في الدوري من رابطة الصحفيين.

وانضم روبن دياز إلى الفريق في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو، وساهم في عدم تسجيل أهداف في السيتي بالدوري خلال 19 مباراة، وفي أوروبا منذ المباراة الأولى حتى ربع النهائي.

- نجولو كانتي ورودريجو هرنانديز

كان لاعب الوسط الفرنسي نجم الموسم لتشيلسي، لكن يبدو أن كانتي لعب بشكل أقل منذ استعادة توخيل لجورجينيو وماتيو كوفاسيتش، وسمحت إصابة الكرواتي له باستعادة مركزه في الفريق حتى أصبح يلعب أساسيا.

وكان كانتي أفضل لاعب في مباراة الذهاب والأياب أمام ريال مدريد في نصف النهائي، وليس مؤكدا مشاركته في الفريق الأساسي وفقا لوضع كوفاسيتش، لكن يتوقع مشاركة اللاعب الفرنسي.

بينما انضم رودريجو إلى السيتي قبل أسابيع من رحيل فرناندينيو، وحافظ لاعب الوسط الإسباني على مركزه في خط الوسط، وكان اللاعب الذي صنع أكبر عدد من التمريرات في الدوري وضمن موقعه كأساسي مع ارتفاع مستواه.

- كيفين دي بروين وماسون ماونت

كانت المقارنة بين ماونت ودي بروين منذ عام تبدو غير منطقية، لكن تطور أداء الشاب الإنجليزي جعله أفضل لاعب في تشيلسي العام الجاري.

وأصبح لاعبا أساسيا مع إنجلترا الصيف الجاري، ولعبت ثقته بالنفس دورا حاسما في بلوغ تشيلسي النهائي في الموسم مع احتمال حصد اللقب.

بينما يعد دي بروين لاعبا أساسيا في الفريق حيث يمكنه اللعب كصانع ألعاب وكذلك كمهاجم، وتؤكد أهدافه الـ10 وصناعة 18 أخرى، أنه لاعب يتنافس كل عام ليصبح الأفضل في البريميرليج.

- تيمو فيرنر وفيل فودين

كان هذا الموسم صعبا لهدافي مانشستر سيتي وتشيلسي، حيث لم يكن سرجيو أجويرو في كامل لياقته، بينما لم يسجل تيمو فيرنر الأهداف التي كانت منتظرة منه.

ولعب الألماني أساسيا في المباريات الهامة ودائما ما كان توخيل يبدي ثقته في الاستفادة منه، ورغم ذلك لم تكن النتيجة بقدر التوقعات حيث سجل 12 هدفا الموسم الجاري في عدد ضعيف للغاية في حال مقارنته بـ34 هدفا الموسم الماضي.

ولن يلعب مانشستر سيتي بمهاجم صريح في بورتو، لكنه سيخوض اللقاء بفيل فودين الموهبة الكبيرة التي ظهرت في فريق الناشئين في مانشستر، وصعد تدريجيا برعاية بيب جوارديولا.

ويلعب صانع الألعاب دور الهداف عند الضرورة، وسجل 16 هدفا كما ساهم فيل فودين في تسجيل 10 آخرين والتي تشمل أهدافه في ذهاب وأياب ربع النهائي.