شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي ضد تشيلسي .. موعد المباراة وتاريخ مواجهات الفريقين في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 بين مانشستر سيتي ضد تشيلسي على ملعب الدراجاو في البرتغال, وهي المباراة الثالثة التي يكون فيها طرفا نهائي دوري الأبطال من انجلترا, حيث سبق سبق وأن كان بين فريقي ليفربول وتوتنهام موسم 2018 - 2019 وقبلها نهائي 2007 - 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

التقى الفريقان من قبل في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية (المسمى السابق لدورى الأبطال) في موسم 1970 - 1971 وحقق وقتها فريق تشيلسي الفوز على مان سيتي في المواجهتين بنتيجة واحدة 1-0 وصعد الى النهائي ولكنه خسره أمام فريق ريال مدريد.

فريق مانشستر سيتي يخوض نهائي هذه البطولة لأول مرة وهي المرة الثالثة على التوالي أن يصل فيها فريق يخوض النهائي لأول مرة حيث كان في الموسم السابق فريق باريس سان جيرمان والموسم الذي قبله كان فريق توتنهام واللذان خاضا هذا النهائي لأول مرة وتعرضا للخسارة أمام بايرن ميونيخ وليفربول على الترتيب.

استقبل الفريقان 4 أهداف في دوري الابطال لهذا الموسم وهو ما لم يحدث أن استقبل طرفا النهائي هذا العدد أو أقل منذ موسم 2005 - 2006 في النهائي الذي كان بين برشلونة والارسنال حيث استقبل برشلونة 4 اهداف واستقبل الارسنال هدفان.

في اخر مواجهتين بين مان سيتي وتشيلسي في جميع المسابقات فاز بهما فريق تشيلسي وكلاهما كانت تحت قيادة المدير الفني توماس توخيل, على الجانب الاخر يعتبر المدير الفني للسيتزنز بيب جوارديولا واحدا من أكثر المدربين تحقيقا للفوز في النهائيات في جميع المسابقات.

المباراة ستقام الساعة 9 بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بين سبورت التالية :

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