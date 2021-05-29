شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تورم قدم مجدي قفشة بعد إصابته في لقاء نهضة بركان بالسوبر الأفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طبيب الأهلي المصري، أحمد أبوعبلة، تشخيص إصابة ثنائي الفريق، محمد مجدي أفشة ومحمد هاني، بعد لقاء نهضة بركان، مساء الجمعة. وقال أبوعبلة، في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: «إصابة أفشة عبارة عن التواء بسيط في الجزء الداخلي من الكاحل، وقد يكون الرباط الداخلي به جزع بسيط، وسنجري أشعة له للاطمئنان عليه، لكن إجمالا الإصابة بسيطة».

وبخصوص محمد هاني، أجاب: «هاني شعر بآلام شديدة في العضلة الأمامية، وخضع لإسعافات أولية في الملعب، وسيجري أشعة سونار من أجل الوقوف على حالته بشكل كامل».

وخرج الأهلي منتصرا على نهضة بركان المغربي (2-0)، في مباراة السوبر الإفريقي، التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بهدفين من توقيع صلاح محسن ومحمد شريف. وخاض المارد الأحمر مباراة السوبر بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال، بينما فاز نهضة بركان بالكونفيدرالية الإفريقية.