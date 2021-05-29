شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يسخر من رمضان صبحي بعد تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر الإعلامي أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بشكل غير مباشر من رمضان صحبي، لاعب بيراميدز، خاصة عقب طريقة رحيله من القلعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بشكل مفاجئ ودن مبرر واضح بالنسبة لجماهير الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامجه التلفزيوني، «الأهلي وكفى، الأهلي وبس، تقول النادي الأهلي، هتعرف الطعم والروح والبطولات، النادي الأهلي لم يقف أمامه شئ، لأنه نادي يملك قيم ومبادئ، الأهلي لم يجيد فن الحجج أو المظلوميات، دائما يعرف البناء».

وكان رمضان صحبي تحدث خلال مؤتمر تقديمه في ناديه الجديد والحالي بيراميدز، عن أسباب رحيله عن ناديه السابق الأهلي، وقال: إن من ضمن اسباب انضمامه لبيراميدز، ليس من أجل المال كما ادعى البعض، ولكن من أجل الطموح وتحقيق البطولات.

ومنذ قدوم رمضان صبحي لفريقه الحالي بيراميدز، وهو لم يستطيع تحقيق أي بطولة مع فريقه حتى الآن، في الوقت الذي حقق فيه النادي الأهلي 4 ألقاب أفريقية ومحلية.