شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يكشف تفاصيل خطة النصر على نهضة بركان بين شوطي اللقاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعرب عن سعادته بتتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي مساء اليوم على حساب نهضة بركان المغربي. أضاف الشناوي: حققنا بطولة غالية تضاف إلى هذا الجيل من اللاعبين، حيث جاء الفوز بالبطولة في ظروف صعبة للغاية، خاصة أننا في معسكر مستمر منذ 13 يومًا، بعد أن توجهنا إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز في دوري الأبطال ومنها إلى قطر لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

وأوضح: درسنا الفريق المغربي بشكل جيد جدا، والتزمنا بتعليمات الجهاز الفني بين شوطي المباراة، وكنا ندرك جيدًا سيناريو اللقاء من بدايته لنهايته، ونجحنا فى تحقيق هدفنا الشوط الثاني بالتسجيل وحسم المباراة لصالحنا.

وأشار الشناوي إلى سعادته بدعم جماهير الأهلي المستمر للفريق فى كل مكان، مؤكدًا سعادة اللاعبين والجهاز الفني بتحقيق إنجاز جديد للفريق بعد حصد السوبر الإفريقي مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.