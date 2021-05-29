شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بعثة الأهلى تعود للقاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقى للمرة السابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة اليوم السبت بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه ولأول مرة بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في 2014.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي العاصمة القطرية «الدوحة» في الحادية عشرة صباح اليوم السبت، في طريقها إلى القاهرة، بعد الانتهاء من المهمة الثانية للفريق، في منافساته القارية، والتي بدأت بخوض مباراة الإياب في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والتأهل لنصف نهائي البطولة، ثم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى النادى الأهلي فاكسًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بمواعيد وأماكن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى الأسابيع 26 و27 و28 لبطولة الدورى الممتاز للموسم الكروى الحالى 2020-2021.

وجاءت مباريات الأهلي في الأسابيع الثلاثة على النحو التالي:



الأسبوع رقم 26: المقاولون العرب X الأهلي - الاثنين 14 يونيو - استاد بترو سبورت - التاسعة مساءً.

مباراة مؤجلة من الأسبوع رقم 18: مصر المقاصة X الأهلي - الثلاثاء 29 يونيو - استاد الجيش بالسويس - التاسعة مساءً.

الأسبوع رقم 27: الأهلي X بيراميدز - الجمعة 2 يوليو - استاد الأهلي WE السلام - التاسعة مساءً.

الأسبوع رقم 28: سموحة X الأهلي - الثلاثاء 6 يوليو - استاد الإسكندرية - الخامسة مساءً.