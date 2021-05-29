شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني لجماهير الأهلي: نحترم بعضنا ونثق في تحقيق كل شيء معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن وجود انسجام واحترام بين عناصر الأهلي، وهو ما يدفع الفريق لتحقيق النجاحات تلو الأخرى في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي مساء الجمعة.

ورد موسيماني، على فيديو نشره موقع البطولات الأفريقية التابع للاتحاد الأفريقي "كاف" وعلقت عليه: "إيمان واحترام ونجاح.. الأهلاوية لديهم ثقة لا تصدق في مدربهم"، قائلا: "نعم، نحن نؤمن أننا سنحقق كل شيء معًا، كما أن لدينا احترامًا متبادلًا لبعضنا البعض".



تغريدة موسيمانى

وقال موسيماني: "بدأنا المباراة بشكل جيد في ربع الساعة الأولى، وأظهرنا قدراتنا الهجومية، وبعد ذلك تراجعنا قليلًا على المستوى التكتيكي، ولذلك طالبت اللاعبين بين الشوطين باللعب بالطريقة المعتادة التي نلعب بها".

وأضاف: «لعبنا الشوط الثاني بشكل أفضل، ونجحنا في تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد شريف، وأصبحت هناك مساحات في الخطوط الخلفية لفريق نهضة بركان، وقمنا باستغلالها بشكل جيد، ونجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني».

وتابع: «طلبت من اللاعبين ضرورة اللعب على الأرض، خاصة أن القوة الجسمانية كانت لصالح لاعبي نهضة بركان المغربي، لكننا تفوقنا عليهم في الشوط الثاني، وحققنا اللقب عن جدارة».

واستطرد: «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال أفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».

واختتم موسيماني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع اللاعبين على الأداء الجيد خلال المباراة، وتهنئة محمود الخطيب رئيس النادي، وجماهير النادي بهذا اللقب، متمنيًا تحقيق المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.