شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام طلائع الجيش في مؤجلات دوري رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021، ويسعى فريق الزمالك إلى الفوز فى هذا اللقاء من أجل التساوى فى النقاط مع الأهلى صاحب الصدارة قبل لقاء قمة نهائى الدورى.

بينما يقام يوم الثلاثاء المقبل مباريات القناة مع سبورتنج والداخلية مع الترسانة والاتحاد السكندرى مع بتروجت وطلائع الجيش مع سموحة.

فيما يقام لقاء القمة يوم الأربعاء 2 يونيو بين فريقي الأهلى والزمالك على صالة المقاولون العرب.

وحال فوز أو خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش فى المباراة، سيحدد لقاء القمة صاحب اللقب وفقا لتأكيدات لجنة المسابقات باتحاد الطائرة.

ويعتلى فريق رجال الكرة الطائرة بالأهلى صدارة الترتيب حتى الآن برصيد 59 نقطة، حيث لعب 21 مباراة فاز فى 19، وخسر لقاءين أمام بتروجت وطلائع الجيش ويتبقى له لقاء الزمالك فقط.

بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 56 نقطة، حيث لعب 20 مباراة فاز فى 19 وخسر واحدة أمام الأهلى، وتتبقى له مواجهتا طلائع الجيش والأهلى.

من جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى مسبقا، عن تحديد يوم 4 يونيو المقبل، موعدا لإقامة دور الـ32 ببطولة كأس مصر للرجال.