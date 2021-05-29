شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تنتظر الأهلي في شهر يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الأهلي في شهر يونيو المقبل، العديد من المباريات القوية، على المستويين المحلى أو الأفريقي، وخاصة بعد تأهل الفريق لدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعد الإطاحة بصن داونز في دور ربع النهائي بنتيجة 3 / 1 في مجموع المباراتين.

وقررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراتين للأهلي ضمن مسابقة الدوري، على أن تقام المباريات المؤجلة بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد، على أن يُكتفَى خلال هذه الفترة بإقامة مباريات بطولة كأس مصر.

ونستعرض مباريات الأهلى في شهر يونيو المقبل:

المقاولون ضد الأهلى 9 مساء الاثنين 14 يونيو "الدوري"

الترجي ضد الأهلي أحد أيام 18/19 يونيو "ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"

الأهلي ضد الترجي أحد أيام 25/26 يونيو "إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا"

المقاصة ضد الأهلي 9 مساء الثلاثاء 29 يونيو "الدوري"