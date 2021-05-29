شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: لا بد أن نتعلم عدم التعامل مع موسيمانى ولاعبي الأهلي بالقطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، أن فريق الأهلي لم يقدم مباراة تليق باسمه وإمكانياته في الشوط الأول من مباراته أمام نهضة بركان على كأس السوبر الأفريقي، موضحا أن الفريق الأحمر فشل في تطوير الهجمة.

وقال صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "الأهلي اختلف في الشوط الثاني، وواضح أن موسيمانى طوّر وغير من فلسفة اللاعبين في المباراة، وطالبهم بعدم الاعتماد على الكرات الطولية، وبالتالي تحسن أداء الفريق حينما لعبوا كرة على الأرض".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "هناك معايير للحكم على أداء المدير الفني، ولا يجب التعامل مع موسيماني أو أي لاعب في الأهلي بالقطعة؛ لأننا سنفقد أدنى معايير التقييم في تلك الحالة، الكرة في العالم تنقسم إلى جزأين هما النتائج والأداء، ومن خلالهما يمكن الحكم على بقاء أو رحيل المدربين أو اللاعبين".

وتابع: "مفيش فريق بيكسب طول الوقت، أعظم فرق العالم بتخسر وتكسب، ولو عايز فريق يكسب باستمرار يبقى نروح نلعب بلاستيشن أفضل، يجب أن يترك المشجع الذي يجلس على الأريكة مدرب فريقه ولاعبيه يقدمون ما عليهم".

يذكر أن الأهلي المصري حصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.