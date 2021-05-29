شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب المباراة يبرئ كارتيرون من واقعة الهجوم على أمين عمر فى غرفة الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برّأ تقرير مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر، الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض، من واقعة دخول غرفة ملابس الحكام بين الشوطين والاعتداء لفظيا على الحكم أمين عمر بعد طرده قبل نهاية الشوط الأول.

وتضمن تقرير المراقب الذى سلمه لاتحاد الكرة، أن الخواجة اقتحم أرض الملعب عقب طرد اشرف بن شرقى للاعتراض على قرار الحكم، قبل أن يمتثل للقرار ويغادر أرض الملعب ويتابع اللقاء من المدرجات.

فيما سلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.

وتضمن تقرير الحكم أمين عمر أن الفرنسى كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض على قراره بطرد أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، كما حرّض اللاعبين على الانسحاب من اللقاء.

كما تضمن تقرير الحكم أنه أشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمود جنش، حارس الزمالك؛ بسبب إلقائه الكرة داخل الملعب أثناء سير اللقاء لتعطيل اللعب.

وفى السياق ذاته، أعرب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي فى دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.

وانتقد المدير الفني، في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدا.

وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، ومؤكدا إلى أنه لم يوجه أى لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وأشار إلى أنه يُحيّى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثانى، بعد طرد بن شرقي فى نهاية الشوط الأول، موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا: "سأستدعي أحمد عيد للقائمة، كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبد الغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة".

وأوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس؛ لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى، ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.