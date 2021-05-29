شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مهدى يهدد لاعبى الإنتاج الحربى بالاستعانة بالناشئين لمواجهة نزيف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم فيها بتصحيح المسار فى جدول الدوري، مؤكداً أن الفترة المقبلة لا تحتمل أى تقصير، مشدداً على أن إدارة ناديه تفكر جدياً فى الاستعانة بالناشئين لاستكمال الموسم حال استمرار وتيرة النتائج السلبية من لاعبى الفريق الأول ، لاسيما أن فريق 2003 بالانتاج الحربى قد قدم نتائج مذهلة ببطولة الجمهورية ، وكان دوري مواليد 2006 قد انتهى بتساوى الأهلي والإنتاج الحربي في النقاط برصيد 19 نقطة لكل ناد، بجانب التساوي في نتيجة المواجهات المباشرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي في المباراة الأولى بنتيجة (2-0) وحسم الإنتاج المباراة الثانية بنفس النتيجة، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً في مرماه.

ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التى استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتى حسمت اللقب للأهلى

كما قرر خالد مهدى توقيع عقوبة 100 ألف جنيه على أى فرد من منظومة ناديه يتحدث فى وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية، لفرض مزيد من الانضباط على جنبات الفريق حتى يستعيد مكانته فى جدول الدوري بعد النتائج المتراجعة هذا الموسم.

ويعود الثلاثى محمد طلعت ومامادو أنياس ومحمد سوستة لاعبو الانتاج الحربى، لصفوف فريقهم فى المواجهة المقبلة مع انبى، والمقرر لها غداً الأحد 30 ، على استاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الثنائى مامادو انياس ومحمد سوستة قد غابا عن مواجهة سموحة الاخيرة بالمسابقة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث، بينما انتهى إيقاف محمد طلعت بعد قرار إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم بإيقافه 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز

وغاب طلعت عن هجوم الانتاج الحربى أمام الاسماعيلى والبنك الأهلى والمقاولون العرب وسموحة بعد رفض الجبلاية تخفيض العقوبة بعد التظلم الذى تقدم به الانتاج، وتمثل عودة طلعت بارقة أمل لـ أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الذى يعانى من أزمة هجومية لذا قرر الاستعانة بالناشئين لإنقاذ الفريق.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 22 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفا، وتلقت شباكه42 هدفا، وما زال لديه مباراتين مؤجلتين.