شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يكشف أسباب تزيين رقبة محمود الخطيب بميداليات السوبر الأفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد تقديره الكبير للاعبي الفريق وأدائهم الرجولي في مباراة نهضة بركان، بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي. وأشار سليمان إلى أن لاعبي الأهلي قدموا أداءً رجوليًّا، والجميع يعيش حالة من إنكار الذات من أجل المصلحة العامة للفريق.

واستكمل وليد سليمان: «نعيش فرحة السوبر الإفريقي اليوم، ومن الغد ستكون نظرتنا للأمام وما هو قادم من منافسة محلية وإفريقية، فنحن نعلم قيمة اللعب في نادٍ بحجم الأهلي وبطل القرن الإفريقي، ولهذا فالتفكير دائمًا فيما هو قادم».

وأضاف وليد سليمان: «سعيد للغاية بعد التتويج بالسوبر الإفريقي الثالث واللقب رقم 20 لي مع الأهلي. وأشكر جمهور الأهلي بشكل دائم على دعمه فيما وصلت إليه».

وأوضح وليد سليمان في حديثه: «منحنا ميداليات التتويح للكابتن محمود الخطيب تقديرًا لدوره ومساندته الدائمة للفريق، فهو دائمًا الرمز والقدوة ويستحق هذا التكريم من جميع لاعبي الفريق، تقديرًا لجهده ومساندته ووقوفه خلف الفريق في كل المواقف الصعبة».

وأتم لاعب وسط الأهلي: «شرف لي اللعب للنادي الأهلي، لأنها كانت أمنيتي منذ الصغر أن أكون يومًا ما جزءًا من تاريخ النادي، وأتمنى أن أساهم دائمًا في إسعاد جماهير الأهلي في كل وقت».