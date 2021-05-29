شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الأهلي ونهضة بركان .. وميداليات السوبر الأفريقي تزين رقبة الخطيب (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز بهدفين نظيفين على فريق نهضة بركان المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقيقة 57، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 82.

قدم الأهلي مباراة قوية خاصة في الشوط الثاني الذي سيطر عليه تمامًا وسجل هدفين وأهدر عدة فرص محققة، ليتوج المارد الأحمر بالسوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، ويواصل هيمنته وتفوقه المستحق على القارة الإفريقية.

غزوات هجومية:

واصل الأهلي غزواته الهجومية سواء من أطراف الملعب أو العمق وفي الدقيقة 8 وصلت الكرة إلى حسين الشحات داخل منطقة جزاء نهضة بركان، وهيأها على حدود منطقة الجزاء أمام أليو ديانج الذي سدد ببطن القدم ولكن فوق العارضة وتضيع الفرصة.

في الدقيقة 9 ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى عمرو السولية فلعبها طويلة ومتقنة إلى حسين الشحات، فراوغ وتمادى في المراوغة لتضيع الكرة بعد تدخل قلبي الدفاع المغربي إيسوفو دايو وإسماعيل المقدم.

وفي المقابل اعتمد فريق نهضة بركان على المرتدات السريعة مستغلا اندفاع الأهلي الهجومي، ولاحت أول فرصة لفريق نهضة بركان في الدقيقة 18 برأسية من محمد عزيز مرت جوار القائم الأيسر للحارس محمد الشناوي، وبعدها ينال ياسر إبراهيم البطاقة الصفراء للخشونة.

تدخل الشناوي:

في الدقيقة 27 عاد فريق نهضة بركان للظهور أمام مرمى الأهلي من هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى محمد فرحان في الناحية اليسرى، وتقدم داخل منطقة الجزاء لينفرد بالحارس محمد الشناوي الذي تدخل في الوقت المناسب ليسدد فرحان الكرة بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لفريق نهضة بركان على حدود منطقة جزاء الأهلي لعبها عمر النمساوي عرضية لكنها مرت بجوار القائم، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين دون أهداف.

الهدف الأول:

في الدقيقة 57 وضع محمد شريف بصمته على المباراة بهدف رائع، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء نهضة بركان من تمريرة حسين الشحات، فراوغ شريف ببراعة وسدد مباشرة في الزاوية اليمنى لحارس المرمى المغربي زُهير لعروبي، واضعًا الأهلي في المقدمة بالهدف الأول.

في الدقيقة 67 يخرج حسين الشحات ويشارك صلاح محسن وقبل خروج الشحات ينال البطاقة الصفراء بغرابة من الحكم الجزائري بداعي إضاعة الوقت.

هدف محمد شريف فتح شهية الأهلي الهجومية، فكاد طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية تصدى لها الحارس زُهير لعروبي محولا الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 71 ينال إيسوفو دايو لاعب نهضة بركان البطاقة الصفراء للخشونة المفرطة مع محمد الشناوي، الذي تلقى العلاج قبل أن يستأنف اللعب من جديد.

الهدف الثاني

واصل الأهلي سيطرته على المباراة، وفي الدقيقة 82 يتسلم طاهر الكرة من هجمة مرتدة سريعة ويمررها إلى صلاح محسن فراوغ الحاس وسدد الكرة مسجلًا الهدف الثاني.

بعد الهدف الثاني يجري الأهلي التغييرين الرابع والخامس، بخروج محمد شريف وطاهر محمد طاهر ومشاركة محمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي للسيطرة على وسط الملعب.

مع نهاية المباراة لاحت للأهلي العديد من الفرص، وكاد محمد مجدي أفشة في الدقيقة 90 يضيف الهدف الثالث لكن الحارس تصدى للكرة، وبعدها ضاعت فرصة مؤكدة، عندما ارتطمت رأسية صلاح محسن في القائم الأيمن لمرمى نهضة بركان، ليطلق بعدها الحكم الجزائري مصطفى غربال صافرة النهاية بفوز الأهلي 2-0 وتتويج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

ميني ماتش:

‏- ملعب المباراة: استاد جاسم بن حمد «نادي السد» بالدوحة.

‏- حكم المباراة: الجزائري مصطفى غربال.

‏- الجولة: كأس السوبر الإفريقي.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

البدلاء:

رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - صلاح محسن - على معلول.

- التغييرات:‏

علي معلول بدلا من أيمن أشرف، د.46.

رامي ربيعة بدلا من ياسر إبراهيم، د.46.

صلاح محسن بدلا من حسين الشحات، د.67.

محمود عبد المنعم كهربا بدلا من طاهر محمد طاهر، د.84.

حمدي فتحي بدلا من محمد شريف، د.84.

‏- الأهداف:

محمد شريف «الأهلي» د.57.

صلاح محسن «الأهلي» د.82.

- الكروت الصفراء:

أيمن أشرف «الأهلي» د.5.

ياسر إبراهيم «الأهلي» د.21.

حسين الشحات «الأهلي» د.67.

إيسوفو دايو «نهضة بركان» د.71.

محمود كهربا «الأهلي» د.90+2.

‏- الكروت الحمراء: ‏لا يوجد.

‏- ركلات الجزاء: ‏لا يوجد.

شهدت منصة تتويج الأهلى بكأس السوبر الأفريقي لقطة فريدة، مع منح لاعبي النادي الأهلي ميدالياتهم لرئيس النادي محمود الخطيب. وتوج الأهلي، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل.