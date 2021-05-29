رحيل رياض محرز عن صفوف مانشستر سيتي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، احتمالية رحيل النجم الجزائري رياض محرز عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث الصحفي الموثوق به "سامي مقبل" إلى صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي مستعد لسماع العروض المقبلة إلى رياض محرز الصيف المقبل لبيع اللاعب.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فريق تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الدراجاو "ملعب التنيين" بمدينة بورتو في البرتغال.

وحصد السيتيزن جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة بفارق 12 نقطة عن المركز الثاني، فريق مانشستر يونايتد، الذي يمتلك 74 نقطة.