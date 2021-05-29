شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحي رجل مباراة الاتحاد السكندري وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري، محمد الصباحى لاعب وسط الفريق، رجلا لمباراة زعيم الثغر أمام أسوان، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السكندري، بهدفين دون رد، سجل الصباحي منهما هدفا جميلا من ضربة ثابتة.





حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه أسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة، مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري إلى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز السادس، بعد أن لعب زعيم الثغر 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا، بينما يحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 12 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، هشام صلاح، عبد الغني محمد، وفي الوسط: محمد الصباحي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، صبري رحيل، والهجوم: خالد قمر، خالد الغندور.

وجاء تشكيل فريق أسوان كالتالي: حراسة المرمي: خالد وليد، والدفاع: عمرو الحلواني - محمد جابر - محمود شبانة - سالم صافي، وفي الوسط: هيثم الفيل - عبد العزيز موسي - ايمانويل ايجبتور، وفي الهجوم: أشرف مجدي - محمد أسامة - أحمد صغيري.