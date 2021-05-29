شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: التجديد لساسي بشرط.. وأودعنا جزءا كبيرا من مستحقاته فى حسابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تم إيداع جزء كبير من المستحقات المتأخرة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأول، فى حسابه الشخصى، لافتًا إلى أن اللجنة نجحت فى توفير كافة مستحقاته المتأخرة فى فترة قليلة جدا من توليها المسئولية.

وقال الإتربى، فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة"، إنه من المنتظر عقد جلسة مع ساسى عقب عودته إلى القاهرة وانتهاء مهمته مع منتخب تونس الذى سينضم إليه خلال الساعات المقبلة، لفتح ملف التجديد للقلعة البيضاء.

وقال نائب رئيس لجنة الزمالك: "نرغب فى التجديد لساسى فهو لاعب مهم للفريق، ولكن بشرط أن يكون البقاء هو رغبته، وأن يكون التجديد بطلبات مشروعة تستطيع اللجنة تلبيتها".

وأضاف أن اللجنة تدرس كافة الموارد التى ستنعش خزينة النادى، مؤكدًا أنه لم يتم منح وعد بصرف أى مستحقات إلا وإن كانت اللجنة تستطيع تنفيذه، ومن المنتظر أن يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين يوم الإثنين المقبل.

وعن نية اللجنة الحالية فى الترشح فى انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك المقبلى، قال الإتربى: "هناك 6 من أعضاء اللجنة يحق لهم الترشح، وأنا واحد منهم، لكن أنا لا أفكر فى هذا الأمر، ولا توجد لدى نية فى الترشح، خاصة أننى أعانى بشدة فى ظل ارتباطى بالعمل فى البنك صباحًا ثم أتوجه إلى النادى حتى منتصف الليل".