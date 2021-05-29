شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني لـ"الخليج 365" بعد فوزها ببطولة العالم بالجونة: والداي مصدر كل إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ولاعبة نادي زد، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وقالت البطلة المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": قدمت موسما مميزا رغم كورونا، وتُوِّجت بالبطولات وتباعد الفترات بين البطولات ساعدني على الاستعداد بشكل أفضل.

وأضافت: والدي ووالدتي هما مصدر كل إنجاز أحققه في حياتي وأشكرهما على كل شيء، وأستعد لبطولة العالم في الفترة القادمة هي الأهم بالنسبة لي واسعى للاحتفاظ باللقب.