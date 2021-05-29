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شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني لـ"الخليج 365" بعد فوزها ببطولة العالم بالجونة: والداي مصدر كل إنجاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم ولاعبة نادي زد، عن سعادتها الكبيرة بالتتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، وقالت البطلة المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": قدمت موسما مميزا رغم كورونا، وتُوِّجت بالبطولات وتباعد الفترات بين البطولات ساعدني على الاستعداد بشكل أفضل.
وأضافت: والدي ووالدتي هما مصدر كل إنجاز أحققه في حياتي وأشكرهما على كل شيء، وأستعد لبطولة العالم في الفترة القادمة هي الأهم بالنسبة لي واسعى للاحتفاظ باللقب.
وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، التى استضافتها مدينة الجونة فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
وفازت نور الشريني فى المباراة النهائية على نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، المصنفة العالمية الثانية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 38 دقيقة جاءت نتيجتها كالتالي: 11-7, 11-8, 11-5.
وتقام المباراة الثانية من النهائي في منافسات الرجال بين محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا نظيره النيوزلاندي بول كول المصنف الرابع عالميا في تمام الساعة الثامنة والربع.
وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث تتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.