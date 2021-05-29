شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب فريق بيراميدز بعد العودة من نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز، عن تعرض عدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفنى والمعاون للإصابة بفيروس كورونا، بعد العودة من رحلة نيجيريا لمواجهة إنيمبا فى الكونفدرالية الأفريقية، حيث أظهرت المسحة التي أجرتها بعثة بيراميدز في نيجيريا ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة، قبل أن ترتفع الإصابات إلى 5 بعد المسحة التي أجرتها البعثة بمجرد وصولها إلى القاهرة بالمطار فور العودة.

ورفض بيراميدز الإعلان الرسمى عن أسماء المصابين بالفيروس؛ لحين ظهور نتيجة المسحة التى خضعوا لها للتأكد من تلك الإصابات. وبعد أن ارتفعت حدة الإصابات بين أفراد الفريق بعد مسحة وقائية أجراها النادي الخميس، مما تطلب معه إجراء مسحة أخرى عاجلة الجمعة تظهر نتيجتها اليوم السبت، يتحدد في ضوئها الوضع الطبي والصحي داخل الفريق قبل خوض مباريات المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة والاحتياطات الضخمة وإجراء مسحات مستمرة بين اللاعبين وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة بصورة مستمرة، إلا أن فيروس كورونا انتشر مؤخرا بين أفراد فريق نادي بيراميدز، سواء جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين في أعقاب الرحلة الأخيرة للنادي في نيجيريا من أجل مواجهة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم نادى بيراميدز بشكوى رسمية؛ بسبب المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية، وسوء حالة فندق الإقامة في مدينة آبا النيجيرية، والتى أدت لإصابة عدد كبير من أفراد النادي بفيرس كورونا في الساعات الماضية.