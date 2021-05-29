شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلي: تلقينا رسائل تهنئة بكأس السوبر من لجنة إدارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بتلقى مجلس الإدارة رسائل تهنئة من أعضاء لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعدما نجح المارد الأحمر فى التتويج بلقب السوبر الأفريقى، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد.

وقال قنديل، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، إن تلك الروح بين الناديين هى المطلوبة، خاصة أن الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية، لافتًا إلى أن مجلس الأهلى تواصل على الفور مع لجنة الزمالك لشكرهم على تلك التهنئة.

وعن منح لاعبى الأهلى الميداليات لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء عقب التتويج باللقب، قال طارق قنديل: "اللقطة هزت مشاعرنا كلنا، خاصة أنها كانت غير متوقعة، وبعض المنظمين للمباراة عيونهم أدمعت فى تلك اللحظة".

الأهلي المصري حصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة السابعة فى تاريخه، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.