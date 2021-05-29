شكرا لقرائتكم خبر عن مرجان: قناة الأهلي توقف الاحتفالات بالسوبر تضامنا مع سامي قمصان فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، إن الكابتن سامى قمصان، المدرب المساعد لفريق النادى الأهلى، تلقى نبأ وفاة والدته، وهو موجود فى قطر، لخوض الأهلى مباراة السوبر أمام نهضة بركان المغربى.

وأوضح مرجان، أنه يتقدم للكابتن سامى قمصان، بخالص العزاء، ولكافة أسرته، فى مصابهم الأليم.

كما قررت قناة النادى الأهلى إيقاف الاحتفالات بفوز الفريق ببطولة السوبر، مشاطرة للكابتن سامى قمصان، أحزانه.

يذكر أن الكابتن سامى قمصان كان موجودا فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن بعثة فريق الأهلى ومؤازرته في مباراة السوبر أمام نهضة بركان، ونجح فى انتزاع اللقب.