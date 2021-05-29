شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا و طلائع الجيش بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز على النحو التالي: محمد الحنفي "حكم ساحة"- محمد عزازي"مساعد أول"- شهاب راشد "مساعد ثان"- أحمد حلاوة "حكم رابع" جهاد جريشة "حكم فيديو"- محمد التابعي "مساعد حكم فيديو".

أعلن ضياء السيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري، والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكرى، بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد جمال - حمزة معوض

خط الدفاع: أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - طارق سامي- سيف تقا - محمود صقر.

خط الوسط: محمد توني - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد مسعد - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: ميدو جابر - شادي حسين - وينفول كوبينا - أحمد ياسر ريان.

وكان فريق إنبى قد فاز على نظيره سيراميكا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.