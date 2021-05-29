شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يحتفل مع لاعبي الاتحاد من أرض الملعب بعد الفوز على أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على النزول لأرض ملعب أسوان؛ للاحتفال مع لاعبيه بالفوز الذي حققه الفريق على زهرة الجنوب.

وحقق فريق الاتحاد السكندري، فوزا مثيرا على مضيفه اسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على استاد أسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري عن طريق عبد السميع إبراهيم سيمو بالهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يضاعف محمد الصباحي النتيجة مسجلا الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يقفز الاتحاد السكندري الى المركز السابع برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يحتل المركز السادس، بعد أن لعب زعيم الثغر 25 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفًا، بينما يحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، ورباعي الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، هشام صلاح، عبد الغني محمد، وفي الوسط: محمد الصباحي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، صبري رحيل، والهجوم: خالد قمر، خالد الغندور.

وجاء تشكيل فريق أسوان كالتالي: حراسة المرمي: خالد وليد، والدفاع: عمرو الحلواني - محمد جابر - محمود شبانة - سالم صافي، وفي الوسط: هيثم الفيل - عبدالعزيز موسي - ايمانويل ايجبتور، وفي الهجوم: أشرف مجدي - محمد أسامة - أحمد صغيري.