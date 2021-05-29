شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أتمنى تتويج الزمالك بالدوري وأهنئ الأهلي على السوبر الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن أمنيته بتتويج نادى الزمالك ببطولة الدوري العام، وقال حازم إمام على هامش حضوره بطولة الجونة الدولية للاسكواش: "الزمالك يقدم أداءً رائعًا، والمنافسة قوية على قمة الدورى، ولكن الأهلي يحتاج للفوز بجميع مبارياته المؤجلة، وأتمنى تتويج الزمالك بالدورى".

وأضاف حازم، "تابعت الشوط الأول فقط من مباراة الأهلى بالسوبر الأفريقى وأهنئهم على وهو التتويج شىء جيد للرياضة المصرية".

وتابع الثعلب الصغير: "أهتم بالاسكواش والتنس وبعض الرياضات الأخرى، لذا حرصت على متابعة بطولة الجونة اليوم".

وتُوج الأهلي ببطولة السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخ، بعدما فاز على نهضة بركان المغربى خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفى الأهلى محمد شريف وصلاح محسن، ونجح الأهلى فى إخماد "بركان" الفريق المغربى، ليتوّج ببطولة السوبر الأفريقى، ويواصل المارد الأحمر رحلة حصد البطولات مع موسيماني.