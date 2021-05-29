محمد مرجان: قناة الأهلى توقف احتفالات السوبر تضامنًا مع سامى قمصان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قال محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، إن سامى قمصان، المدرب المساعد لفريق النادى الأهلى، تلقى اليوم نبأ وفاة والدته، وهو موجود فى قطر، لخوض الأهلى مباراة السوبر أمام نهضة بركان المغربى.

وأوضح مرجان، أنه يتقدم للكابتن سامى قمصان، بخالص العزاء، ولكافة أسرته، فى مصابهم الأليم.

كما قررت قناة النادى الأهلى ايقاف الاحتفالات بفوز الفريق ببطولة السوبر، مشاطرة للكابتن سلمى قمصان، أحزانه.

يذكر أن سامى قمصان كان موجوداً فى العاصمة القطرية الدوحة، لخوض فريق الأهلى مباراة السوبر أمام نهضة بركان، ونجح فى انتزاع اللقب بعد الفوز بهدفين دون رد.