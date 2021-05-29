الخطيب يوجه الشكر للزمالك والاتحاد القطري ويهنئ اللاعبين والجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الشكر لجماهير الأهلي، على مساندة الفريق، إضافة إلى تهنئة الجهاز الفني واللاعبين على الفوز بكأس السوبر الإفريقي، إضافة إلى شكر الاتحاد القطري لكرة القدم على تنظيم المباراة، والزمالك كل من أرسال التهاني للنادي.

وجه الشكر إلى الجماهير الوفية التي تواجدت اليوم في مدرجات ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وجماهير الأهلي في كل مكان، التي تساند ناديها في كل المواقف وكانت الداعم والسند في جميع البطولات التي حققها النادي على مدى تاريخه، مشيرًا إلى أن هذه الجماهير تستحق أن يُبذل من أجلها أقصى جهد لإسعادهم.

وحرص الخطيب، على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين بالتتويج بالسوبر الإفريقي، بعد الفوز مساء اليوم على نهضة بركان المغربي 2-0.

وأشاد الخطيب بالجهود التي بذلها اللاعبون والالتزام الفني والانضباط السلوكي طوال المباراة والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن التتويج بالسوبر الإفريقي يستحقه الأهلي وجماهيره الوفية، التي تعد القاسم المشترك في كل البطولات التي حققها النادي على مدى تاريخه.

ووجه الخطيب، الشكر والتحية للاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على طيب الاستقبال وكرم الضيافة طوال فترة إقامة بعثة الأهلي في الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي الشقيق.

وأكد رئيس الأهلي تقديره الكامل لما لاقته البعثة من اهتمام بالغ وتعاون كبير منذ لحظة الوصول.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للمباراة والقائمون على كافة الأمور، مما ترتب عليه خروج اللقاء بالشكل الذي أسعد الجميع.

واشاد رئيس الأهلي بالطفرة الإنشائية الرائعة والاستادات التي تم تشييدها استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، متمنيا كل التوفيق عند استضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، ليخرج بالشكل الذي يليق بالجهد المبذول والإعداد المتميز والمنشآت العملاقة على كافة المستويات.

كما أكد الخطيب، تقديره لكافة التهاني التي تلقاها الأهلي بمناسبة الفوز بكأس السوبر الإفريقي، وفي المقدمة تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي جاءت معبرة عن المعاني السامية للرياضة والتأكيد على العلاقات الراسخة بين الأندية الرياضية الشقيقة.

وقام الخطيب بشكر إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وتمنى رئيس النادي أن تكون هناك انطلاقة جديدة في كل الاتجاهات لتوطيد العلاقات بين المؤسسات الرياضية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.‏