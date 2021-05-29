مجدي الجلاد مهنئًا الأهلي بالسوبر الإفريقي: مبروك.. وإلى العاشرة يا أهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

حرص الاستاذ مجدي الجلاد، رئيس مؤسسة أونا للإعلام، على تهنئة الأهلي بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

واقتنص النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي بالتغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت في قطر برعاية الاتحاد الإفريقي.

وكتب الجلاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ستظل كبيراً ياأهلي لأنك لم تخذلنا أبداً، ستظل كبيراً في لحظات الحسم والتتويج، ستظل كبيراً في الانتماء لأعظم كيان وأجمل جمهورستظل كبيراً لأن اللاعبين حين أهدوا اليوم ميداليات التتويج بكأس السوبر الأفريقي للأب العظيم محمود الخطيب، إنما كانوا يرسخون مبادئ وأخلاق الفانلة الحمراء التي تربوا عليها".

وأضاف:" عشت ما مضى من عمري فخوراً بأهلاويتي، وسأظل ممتناً لهذا الكيان النادر ما بقي من عمري وإلى العاشرة إفريقياً بنفس التألق والإبداع والروح بإذن الله".

وبالفوز باللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، أكد الأهلي أنه لا يخسر بطولة السوبر إذا كان مشاركاً بصفته بطلاً للبطولة الأكبر "دوري أبطال إفريقيا".