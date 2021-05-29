طارق قنديل يكشف شعور الخطيب بعد موقف لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن ما قام به لاعبو الأهلي بمنح ميداليات الفوز لرئيس النادي محمود الخطيب أثناء مراسم التتويج لم يكن متوقع.

واقتنص النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي بالتغلب على نهضة بركان المغربي بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت في قطر برعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال قنديل في تصريحات خلال تصريحات أون تايم سبورتي:" كنا نشاهد المباراة كأعضاء مجلس إدارة وكأننا في الملعب والجميع كان متفاعل مع أخداث اللقاء".

وأضاف:" الموقف الذي أثر في الجميع بعد المباراة حين منح اللاعبين الميداليات لمحمود الخطيب في لفتة رائعة منهم تجاه رئيس النادي الذي ينتمون له".

وأوضح، أن ما قام به لاعبي الأهلي لم يكن يتوقعه أحد، مشيرًا إلى أن محمود الخطيب "اهتز" من الموقف، والبعض كاد أن يبكي بسبب هذا الموقف المؤثر.

وتابع:" تلقينا تهنئة من مجلس إدارة الزمالك وهذا امر رائع، ولدينا أمل أن تظل الأمور جيدو بين الناديين خلال الفترة المقبلة".

وبالفوز باللقب السابع في تاريخ مشاركاته بكأس السوبر، أكد الأهلي أنه لا يخسر بطولة السوبر إذا كان مشاركاً بصفته بطلاً للبطولة الأكبر "دوري أبطال إفريقيا".