بيراميدز في بيان رسمي: فيروس كورونا ضرب الفريق والإصابات تتزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أصدر نادي بيراميدز بيانًا اليوم الجمعة كشف من خلاله عن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق بسبب رحلة نيجيريا لمواجهة انيمبا النيجيري.

وقال نادي بيراميدز: "بعد الشكوى التي تقدمت بها بعثة نادي بيراميدز بمجرد وصولها نيجيريا لمواجهة أنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية، وتأكيدها على المعاناة الشديدة من الأوضاع الأمنية والصحية وسوء حالة فندق الإقامة في مدينة آبا النيجيرية، ضربت موجة شديدة من فيروس كورونا عدد كبير من أفراد النادي في الساعات الماضية."

وتابع: "وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المشددة والاحتياطات الضخمة وإجراء مسحات مستمرة بين اللاعبين وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة بصورة مستمرة، إلا أن فيروس كورونا انتشر مؤخرا بين أفراد فريق نادي بيراميدز سواء جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين في أعقاب الرحلة الأخيرة للنادي في نيجيريا من أجل مواجهة أنيمبا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية."

وأضاف: "وأظهرت المسحة التي أجرتها بعثة بيراميدز في نيجيريا قبل لقاء أنيمبا ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة، قبل أن ترتفع الإصابات إلى ٥ بعد المسحة التي أجرتها البعثة بمجرد وصولها إلى القاهرة بالمطار فور العودة.".

وواصل:" وارتفعت حدة الإصابات مجددا بين أفراد الفريق بعد مسحة وقائية أجراها النادي أول أمس، ما تطلب معه إجراء مسحة أخرى عاجلة اليوم تظهر نتيجتها غدا يتحدد في ضوئها الوضع الطبي والصحي داخل الفريق قبل خوض مباريات المرحلة المقبلة."

وتأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على انيمبا النيجيري، حيث سيواجه الرجاء المغربي.