وليد سليمان: لا نعرف ماذا نفعل للكابتن.. والشحات: اخترت الأهلي من أجل البطولات والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بارك وليد سليمان، لاعب الأهلي، لزملائه التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، مشيدًا بإنكار الذات لديهم ومساندة الجماهير لهم.

الأهلي توّج ببطولة السوبر الأفريقي عقب الفوز على نظيره المغربي نهضة بركان بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الدوحة.

وأضاف سليمان، لفضائية الأهلي عقب المباراة:"أبارك لزملائي واللاعبون رجال ولديهم إنكار ذات غير طبيعي للفريق ولزملائهم سنفرح اليوم ولدينا أشياءً كثيرة، من يلعب في النادي الأهلي يُنهي البطولة ويفكر في البطولة التالية وأبارك وأشكر زملائي، وأشكر الجمهور لأنه داعم لكل لاعب وداعم لي بالأخص وهي بطولة السوبر الثالثة لي ولسعد ورامي وهي البطولة العشرين لي في النادي الأهلي".

وعن لقطة تسلم الميداليات لرئيس ناديه محمود الخطيب، قال سليمان:"لانعرف ماذا نفعل للكابتن؛ فيساندنا في سفريات صعبة وسفريات طويلة نريد عمل شيء له، لا أريد أن أقول أنه تكريم لأنه يستاهل أكثر من ذلك، فهو رمز كبير واللاعبون جميعًا يحبون الكابتن والنادي وإن شاء الله القادم يكون أفضل".

وأتم سليمان تصريحاته بقوله:"شرف لي التواجد في الأهلي وأحمد الله أن النادي الذي أشجعه وتمنيت التواجد بالكيان الكبير له أن أكون جزءً منه، أشكر كل المسؤولين على مدار السنين التي قضيتها في النادي وأشكر جمهور الأهلي الداعم لي على المستوى الشخصي".

وقال حسين الشحات في مداخلة بفضائية ناديه عقب المباراة:"مبروك لجمهور الأهلي العظيم؛ فهو خلفنا دائمًا، مبروك لمجلس الإدارة ومحمود الخطيب ومبروك للاعبين الرجال الذين يظهرون وقت الجد، ومبروك للجهاز الفني وأفضل شيء في المباريات هو الجمهور واللاعبون يحبونهم وتكون لحظات يُحبها أي لاعب وكُنت سعيدًا بالجمهور وهو يُنادي عليّ".

وأتم الشحات تصريحاته بقوله:"أتفقنا كلاعبين أن الجمهور لا يصح أن يعود حزينًا والحمدلله، جمهور الأهلي يحب البطولات واخترت الأهلي من أجل البطولات واسمك يُكتب في التاريخ مع كل بطولة.. إن شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق الخماسية في السوبر المصري وربنا يكرمنا ومزيد من البطولات".