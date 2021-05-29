الاتحاد يعود للانتصارات ويقترب من المربع الذهبي بهدفين أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الاتحاد السكندري طريق الانتصارات من جديد بالفوز على أسوان بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "أسوان" ضمن حسابات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري.

فريق الاتحاد انتظر حتى الدقيقة 60 من زمن أحداث المباراة لكي يحرز هدف التقدم عن طريق عبد السميع إبراهيم، كما أضاف محمد الصباحي الهدف الثاني لفريق "زعيم الثغر" في الدقيقة 76 بتسديدة من ركلة حرة مباشرة.

الاتحاد في الفترة الماضية عانى على مستوى النتائج حيث لم يتذوق أي انتصار في آخر سبع جولات بعد التعادل في ثلاث مباريات مقابل الخسارة في أربعة.

ويعود آخر انتصار لفريق الاتحاد السكندري منذ الجولة الـ17، وكان على حساب فريق المقاولون العرب بالفوز بنتيجة (4-2).

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 34 نقطة في المركز السابع، حيث من المقرر أن يواجه "زعيم الثغر" في الجولة المقبلة نظيره مصر المقاصة.

وأصبح الاتحاد السكندري على بعد نقطتين من المربع الذهبي، حيث يتواجد فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

في المقابل، ظل أسوان في المراكز المهددة ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وينتظر أسوان خوض مباراة صعبة عندما يواجه في الجولة المقبلة متصدر دوري we المصري فريق الزمالك.