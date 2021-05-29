موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في قمة مباريات اليوم السبت 29 مايو 2021، لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.

يصطدم الثنائي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ، وللمرة الثالثة في تاريخ أندية الدوري الانجليزي، حيث سبق وتُوج مانشستر يونايتد على حساب تشيلسي في نهائي 2008 بفارق ركلات الجزاء، وانتصر ليفربول أمام توتنهام في نهائي 2019 بهدفين دون رد.

وترشح تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال اوروبا 2021 بعد تجاوز البطل القياسي للمسابقة “ريال مدريد” دون التعرض للخسارة، أما مانشستر سيتي فقد بلغ النهائي على حساب وصيف النسخة الماضية “باريس سان جيرمان” بعد الفوز في الذهاب والإياب بنفس النتيجة 1/2.

متى موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي أوروبا؟

تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويستضيف ملعب الدراجاو التابع لنادي بورتو البرتغالي المباراة النهائية لدوري ابطال اوروبا هذا الموسم، ولن يحظى تشيلسي لمساندة من جمهور المدينة بعدما تسبب في إقصاء فريقهم المفضل “بورتو” من الدور ربع النهائي بهزيمته 2/1 في مجموع الذهاب والإياب.

وستصل درجة الحرارة إلى 15 درجة مئوية في سهرة السبت المرتقبة يوم 29 مايو 2021، والي ستنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية HD1 بريميم.

من هو معلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي دوري الابطال؟

كلفت إدارة قنوات بي إن سبورتس المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” بمهمة التعليق على مباراة نهائي دوري الابطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ليُعلق على ثاني نهائي قاري في أقل من 7 أشهر، حيث علق على نهائي دوري الابطال الافريقي بين الاهلي والزمالك في نوفمبر 2020.

وستنقل المباراة على قنوات أخرى بخلاف بي إن سبورتس القطرية أمثال “سكاي سبورت أونو إيطاليا” وقناة تي في 3 الدنماركية، وقناة TF1 الفرنسية والسويسرية، وقناة تي في 6 السويسرية، وقناة بي إن سبورتس الإنجليزية والفرنسية HD1، وقناة كانال بلوس سبورت 3 أفريقيا الفرنسية.

وحصلت قناة سكاي سبورت النمساوية وآرينا سبورت الصربية على حقوق بث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت.

قناة مجانية تنقل مباراة تشيلسي ومان سيتي في النهائي

حصلت قناة مجانية على القمر الصناعي Europe Star 1 على حقوق بث مباراة تشيلسي ومان سيتي اليوم في النهائي.

قناة CBC sport HD من دولة أذربيجان والناطقة باللغة التركية، ستنقل المباراة بالمجان على القمر الصناعي أوروبا ستار 1، اتجاه 45 شرقًا.

تردد قناة سي بي سي الأذربيجانية “11135” باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 5/6.

ونقلت هذه القناة نهائي الدوري الأوروبي 2021 الذي شهد فوز فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاربعاء الماضي 27 مايو، بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 11/10 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1/1.

كما نقلت القناة آخر مباراة في الدوري الايطالي موسم 2021/2020 بين أتالانتا وميلان، والتي انتهت بهدفين دون رد لصالح الروسونيري.