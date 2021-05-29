صفقات برشلونة | لابورتا يعتمد “السوق المجاني” في الميركاتو الصيفي 2021

قرر رئيس نادي برشلونة الإسباني “جوان لابورتا” اعتماد سياسة “السوق المجاني” في الميركاتو الصيفي 2021، كَونها الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية الراهنة التي يَمر بها النادي.

وبحسب تقرير نُشر في يناير 2021، وصلت ديون برشلونة إلى 730 مليون يورو، ما يعادل 886 مليون دولار، حسب التقرير المالي المقدم من إدارة النادي عن سنة ميلادية مالية بين 2019-2020.

وكشفت الصحف الكتالونية اليوم الجمعة عن دخول رئيس برشلونة في مفاوضات جادة مع حارس المرمى الدولي الإيطالي “جانلويجي دوناروما” للتعاقد معه بالمجان بعد انتهاء عقده الحالي مع ميلان.

وتود إدارة البلوجرانا استغلال تأخر تمديد قلب الدفاع الإسباني الشاب “إيريك جارسيا” لعقده مع مانشستر سيتي، للتوقيع معه كي يخلف المدافع المخضرم جيرارد بيكيه الذي لم يعد يقوى على لاعب أكثر من 20 مباراة في الموسم بنفس المستوى بسبب الإصابات وتراجع اللياقة البدنية.

ويُعد برشلونة الأقرب للظفر بتوقيع لاعب الوسط الدولي الهولندي “فينالدوم” الذي أعلن رحيله مطلع الأسبوع الجاري عن صفوف ليفربول لعدم توصله لاتفاق يُمدد بموجبه العقد الذي سينتهي في يونيو 2021.

والأمر نفسه يخص الجناح الهولندي الهداف “ممفيس ديباي” الذي رفض التجديد مع أولمبيك ليون الفرنسي، قائلاً “أبحث عن تحد جديد، وأود التقدم في مسيرتي بتمثيل أحد كبار أوروبا”.

ويأمل لابورتا في ألا تُغالي الأسماء المذكورة في مطالبها المالية وقت التفاوض الرسمي، فقد بدأ مرحلة تقليص الرواتب السنوية لنجوم الفريق الحاليين وفي مقدمتهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وآندري تير شتيجن، بهدف الخروج من عنق الزجاجة مع نهاية هذا العام وتسديد جزء من الديون بمعاونة بعض رجال الأعمال.

وكانت صحيفة الآس الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن الديون قصيرة الأجل تصل إلى 266 مليون يورو، ولا بد من تسديدها إلى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بحلول نهاية شهر يونيو المقبل.

ومن بين المبلغ المذكور حوالي 197 مليون يورو مُستحقة لأندية أخرى مقابل لاعبين قامت إدارات برشلونة السابقة بالتعاقد معهم أمثال البرازيلي “فيليبي كوتينيو” فلا يزال هناك 40 مليون يورو لم ُتسدد إلى ليفربول من أصل 120 مليون يورو، وكذا أنطوان جريزمان الذي انضم بمبلغ مقارب من أتلتيكو مدريد.