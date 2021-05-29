كونتي ينافس بوتشيتينو لخلافة زيدان في ريال مدريد

أجتمع رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز مع نائبه بيدرو لوبيز، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، اليوم الجمعة، من أجل اختيار خليفة زين الدين زيدان في منصب المدير الفني للنادي الملكي.

وسربت قناة كواترو الإسبانية، أن فلورينتينو بيريز يريد ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا لفريق ريال مدريد الموسم المقبل، بينما قال الإعلامي الإسباني المشهور “جوسيب بيدريرول”، أن أنطونيو كونتي يريد تولي مهمة تدريب النادي الملكي.

ويتواجد ماوريسيو بوتشيتينو على الرأس القيادة الفنية لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي منذ بداية شهر يناير 2021، وقبل ذلك كان ينتظر مفاوضات ريال مدريد بفراغ الصبر من أجل خلافة زيدان الذي كان مهددًا بالإقالة أثناء تراجع نتائج الفريق، ولكن الإدارة فضلت الإبقاء على الفرنسي حتى نهاية الموسم ليعلن بنفسه انتهاء مهمته قبل أيام قليلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، أن بوتشيتينو في صدارة المرشحين لتدريب ريال مدريد ولكن بشرط انفصاله عن باريس سان جيرمان أولًا، مع الأخذ في الأعتبار أنه متبقي عامًا في عقده مع النادي الفرنسي، كما أن علاقته بالمدير الرياضي ليوناردو سيئة.

أما أنطونيو كونتي فكان من ضمن أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب ريال مدريد قبل ولاية زيدان الثانية، ولكن حدثت بعض الخلافات أثناء المفاوضات أبعدت المدرب الإيطالي عن تلك المهمة، ليذهب بعدها إلى إنتر ميلان ويقدم معهم موسمًا استثنائيًا، حقق فيه لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يعلن الرحيل بعدها مباشرة بسبب مشاكل إدارية متعلقة بسياسة النادي التي تستهدف التخلص من بعض نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني الشهير، أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في صدارة المرشحين لتدريب ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال الصحفي ماريو كورتيغانا (جول)، أن ريال مدريد لا يريدون الإستعجال في الإعلان عن المدرب الجديد، وذكر أن الإدارة تحدثت مع عدد من المدربين أبرزهم بوتشيتينو وكونتي.

أليجري أصبح من الماضي، وراؤول يبتعد

وكان من ضمن أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب ريال مدريد، الإيطالي “ماسيميليانو أليجري”، ولكنه قرر العودة إلى فريقه السابق يوفنتوس، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان زيدان رحيله عن النادي الملكي.

وفي خضم تلك الصراعات السابقة، اندثرت إمكانية تولي راؤول جونزاليس مهمة تدريب ريال مدريد، وذكرت قناة كواترو أن مدرب الكاستيا الحالي استبعد من قائمة المرشحين لتلك المهمة، ورغم ذلك لا يمكن إستبعاده بشكل مؤكد.